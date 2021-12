Resende/RJ - Divulgação/PMR

Publicado 02/12/2021 11:35

A Prefeitura de Resende autorizou a partir desta quinta-feira (2) a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos e sem aglomeração de pessoas. O uso em ambientes fechados permanece obrigatório, incluindo transporte público, indústrias e estabelecimentos comerciais e de serviços.

De acordo com o novo decreto, em caso de piora do cenário epidemiológico e de confirmação de casos por novas variantes da Covid-19, o uso voltará a ser obrigatório em locais abertos.

A decisão foi com base na Lei Estadual nº 9.443/2021, que autorizou a flexibilização do uso de máscaras pelos municípios. Além disso, a prefeitura destacou que 93,52% das pessoas acima de 18 anos já está completamente imunizada com as duas doses ou dose única, e que os adolescentes vacinados com a primeira dose representam 76,09%.

A prefeitura também leva em conta a redução de internação por Covid-19 e na desocupação dos leitos de enfermarias e UTIs dos hospitais da rede pública e privada.