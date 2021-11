Vacinação contra a Covid-19 - Divulgação/PMR

Vacinação contra a Covid-19Divulgação/PMR

Publicado 30/11/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende divulgou o calendário de vacinação contra a Covid-19 para esta semana, entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. Nesta terça-feira (30), haverá aplicação de dose de reforço para pessoas acima de 18 anos que tenham sido vacinadas com a segunda dose até o dia 30 de junho. A vacinação será das 8h ao meio-dia nos Postos de Saúde da Família, Centro Municipal de Imunização (Posto do Estado), Policlínica do Manejo e da Cidade Alegria.

Já na quarta-feira, dia 1º, também haverá aplicação de dose de reforço para maiores de 18 anos vacinados com a segunda dose até o dia 1º de julho, além da vacinação com a segunda dose para pessoas acima de 12 anos que receberam a primeira até o dia 06 de outubro. As doses serão aplicadas entre 17h e 20h na Policlínica do Manejo, Clínica da Família e na Estratégia de Saúde da Família do Paraíso.

Na quinta-feira (2), é a vez dos moradores maiores de 12 anos vacinados com a primeira dose até 7 de outubro tomarem a segunda dose. O público-alvo deve ir das 13h30 às 16h até o Posto de Saúde da Família em que recebeu a primeira aplicação, Centro de Imunização e Policlínica do Manejo.

Durante toda a semana no Pronto Atendimento do bairro Paraíso, entre 8h e 18h, serão aplicadas doses de repescagem de AstraZeneca/Oxford, CoronaVac e Pfizer, dose de reforço para pessoas acima de 18 anos e aplicação de segunda dose para acima de 12 anos