Evento acontece em frente ao Parcão, no Parque das Águas - Carina Rocha

Publicado 27/11/2021 12:00

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza neste domingo (28) mais uma Feira de Adoção de Cães e Gatos durante a tradicional Feira Livre de Resende, no bairro Jardim Jalisco. O evento acontece em frente ao Parcão, no Parque das Águas entre 9h e 12h. Serão 15 animais entre cães e gatos, inclusive, filhotes, disponíveis para adoção consciente.

De acordo com o diretor do CCZ, Bruno Marins Souza, explicou que a pessoa interessada deve ter mais de 18 anos de idade. Os menores de idade devem estar acompanhado de seus pais ou responsáveis para a adoção. "O novo tutor do pet não precisa morar em Resende. O pet escolhido poderá ser levado para a casa do seu novo tutor, que deverá assinar o Termo de Adoção Responsável. Este documento serve para que o novo dono do animal assuma o compromisso de castrá-lo, além do seu bem-estar e os cuidados necessários", completou.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da sede do Centro de Controle de Zoonoses de Resende: (24) 3360 9690.