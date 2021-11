Cerimônia de entrega de Espada e Declaração de Aspirantes da Turma "150 anos da Campanha da Tríplice Aliança" em 2020 - Marcos Correa/PR

Cerimônia de entrega de Espada e Declaração de Aspirantes da Turma "150 anos da Campanha da Tríplice Aliança" em 2020Marcos Correa/PR

Publicado 26/11/2021 10:37 | Atualizado 26/11/2021 10:40

Pela primeira vez em 210 anos, a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, forma mulheres a Aspirantes a Oficial. O Aspirantado, como é a chamada a formatura dos cadetes, acontece neste sábado (27), às 11 horas, no Pátio Tenente Moura (PTM), no interior da Aman. Dos 391 cadetes, 23 são do sexo feminino. O presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou presença no evento que será fechado para familiares, amigos e convidados. O Espadão será transmitido no canal da EBC

Durante a cerimônia, os formados do 4º ano da Turma Dona Rosa da Fonseca irão receber a Espada de Oficial. Depois de cinco anos de estudos e preparação, sendo o primeiro na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, os cadetes da Aman agora dão mais um importante passo, quando serão declarados, Aspirantes a Oficial.

Dentre “os” cadetes, são 135 de Infantaria; 60 de Cavalaria; 53 de Artilharia; 40 de Engenharia; 31 de Intendência; 28 de Comunicações; 14 de Material Bélico. Dentre “as” cadetes, 13 são da Intendência e 10 do Material Bélico. Eles são oriundos das quatro regiões do Brasil: Sudeste (221); Sul (85); Nordeste ( 35); Centro-Oeste ( 21); Norte ( 22). Destes, sete são pertencentes às Nações Amigas, sendo: 1 da Guiana, 1 do Paraguai ; 2 do Senegal, 1 do Timor Leste ; 2 do Vietnã. Eles estão nos cursos de Infantaria (1), Cavalaria (1), Artilharia (1), 1 Engenharia (1), 1 Intendência (1) e Comunicações (2).

A solenidade

Realizada desde 1945 na Aman, a formatura acontece da seguinte forma: às 8h30, os cadetes adentram o pátio para restituição do Espadim, que receberam quando cadetes do 1º ano, em 2018. Depois, às 11h, será a vez da declaração dos novos aspirantes com a entrega da espada de oficial, símbolo do princípios e valores, como responsabilidade, competência, o respeito e amor à Pátria. Será quando o cadete de Cavalaria João Pedro Castro Brum Silva Gomes, 1⁰ colocado geral da Turma, receberá a espada das mãos da mais alta autoridade do evento.

Sobre a Turma Dona Rosa da Fonseca

Dona Rosa da Fonseca é o Patrono da Família Militar. Nascida em 18 de setembro de 1802, na então Cidade de Alagoas, capital da Província de mesmo nome, atual município de Marechal Deodoro, casou-se com o Major do Exército Imperial Manoel Mendes da Fonseca, valoroso militar e grande monarquista. Mulher de caráter varonil, sempre o apoiou em suas resoluções e o acompanhou. É reconhecida como exemplo de valores a serem seguidos pela família militar.