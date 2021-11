Bilhete entregue pela escola - Reprodução

O excesso de emendas de feriados e recessos vêm preocupando as mães, pais e responsáveis por alunos da Escola Municipal Educação Pré-Escolar Bairro Alambari, em Resende. Isso, porque, só nos meses de outubro e novembro a unidade, de cerca de 160 alunos, ficou 8 dias sem aulas e mais três dias em meio período.

Durante a reportagem, os responsáveis não quiseram se identificar com medo de represálias. Segundo uma mãe, o problema é frequente e acontece todos os meses. "Não tinha necessidade de tantos recessos assim e de sair mais cedo. Se planejassem direito não precisaria disso", desabafa.

No mês passado, as aulas foram suspensas nos seguintes dias: 11 e 12 de outubro (emenda e feriado de Nossa Senhora Aparecida); 15 de outubro (Dia do Professor); 20 de outubro (capacitação para professores); 28 e 29 de outubro (Dia do Funcionário Público e ponto facultativo). Nos dias 5 e 19 de outubro, os alunos tiveram aulas em meio período para reunião de professores.

Em novembro, o problema continuou: 1º de novembro e 2/11 (ponto facultativo e Finados); Mesmo depois de seis dias sem aulas (28/10; 29/10; 30/10 e 31/10 (sábado e domingo); 01/11 e 02/11, os estudantes ainda saíram cedo no dia 4 de novembro para uma dedetização.

Para uma responsável, faltou planejamento. "Além do sábado e domingo, nossos filhos ficaram mais quatro dias em casa entre feriados e pontos facultativos. Se não bastasse isso, eles ainda saíram cedo para dedetização. Podia ter planejado essa limpeza para os dias que os alunos não estavam estudando", reclama.

Durante a pré-escola, o objetivo é estimular o desenvolvimento pessoal, estimulando atividades lúdicas, a linguagem artística e oral, além de jogos simbólicos. Uma mãe compara o excesso de pontos facultativos em relação às unidades particulares. "O feriado é na terça-feira, eles emendam na segunda. É na quinta, eles juntam com a sexta. E assim vai prejudicando o ensino dos nossos filhos. Enquanto eles estão em casa, os alunos de unidades particulares estão estudando", enfatiza.

Além do impacto no aprendizado dos alunos, a falta de aulas também pesa no bolso dos responsáveis, principalmente as mães solo que não têm com quem deixar o filho em dias sem aulas. "Quando não tem aula, a vida continua, eu preciso continuar trabalhando e aí, mesmo sem ter muito dinheiro, eu preciso pagar uma pessoa para ficar com minha filha. É muito difícil isso", destaca uma mãe.

A Secretaria Municipal de Educação de Resende (SME) disse que elaborou um calendário escolar anual, que foi disponibilizado para toda a Rede, de acordo com os dispositivos legais, já prevendo feriados e recessos.

Confira a nota completa da SME abaixo:

"A Secretaria Municipal de Educação de Resende esclarece que, além de ter sido uma das primeiras cidades a retornar com as aulas 100% presenciais, já havia elaborado um calendário escolar anual, que foi disponibilizado a toda rede, de acordo com os dispositivos legais, já prevendo feriados e recessos. Com intuito de garantir a saúde de nossas crianças, jovens e adolescentes, desde 2017, nossas escolas passam por um processo de dedetização em todas as 65 unidades escolares, priorizando sempre o final do período e nos finais de semana. Informa ainda que todas as unidades, bem como a própria secretaria de Educação, estão abertas aos pais e responsáveis para esclarecer qualquer dúvida."