Rua José Carlos Geovani, que liga os bairros Alegria Velha e Nova Alegria - Raimundo Brasil

Publicado 23/11/2021 21:32

Uma antiga reivindicação dos moradores está virando realidade. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Resende iniciou na última semana os serviços de preparo para a pavimentação na Rua José Carlos Geovani, que liga os bairros Alegria Velha e Nova Alegria. As obras incluem serviços de drenagem e calçamento com acessibilidade da via.

Os trabalhos estão sendo executados por uma empresa especializada licitada e devem ser concluídos no primeiro semestre do ano que vem. Os moradores da localidade reclamavam devido aos transtornos causados pelas chuvas e pelo tempo seco.

A via tem aproximadamente 300 metros de extensão. A primeira etapa desta intervenção consiste no reconhecimento topográfico, além da implementação do canteiro de obras. Em seguida, a equipe concentrará o trabalho no sistema de drenagem, realizando a escavação e o assentamento das manilhas.