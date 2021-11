Novembro Azul - PMPR

Publicado 22/11/2021 13:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende programou diversas atividades alusivas à campanha Novembro Azul, quando são realizadas mundialmente ações de prevenção e combate ao câncer de próstata. Na quarta-feira (24) haverá atendimento na Policlínica do Manejo, Caixa D’Água, Liberdade, Grande Alegria, São Caetano. Os interessados devem comparecer a estas unidades entre 17h e 21h.

Os atendimentos clínicos para rastreio de câncer de próstata são para homens acima de 50 anos. Casos com alterações no exame Antígeno Prostático Específico (PSA) serão encaminhados para atendimento com urologista.

Para o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, é comprovado que durante a Campanha Novembro Azul o aumento por urologistas cresce muito. "Vale lembrar que a campanha deste mês também reforça sobre a saúde masculina de uma maneira geral, seja mental, crônica ou outros fatores que não podem ser ignorados", completou.