Acidente aconteceu no km 307, em Resende - Divulgação/PRF

Publicado 21/11/2021 10:41

Uma motorista, de 41 anos, ficou ferida no sábado (20) depois que o carro em que ela estava capotou na via Dutra. O acidente aconteceu no km 307, no sentido Rio de Janeiro, em Resende.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora perdeu o controle do carro, que colidiu contra a mureta central da rodovia e capotou. O carro parou com as rodas viradas para cima.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros socorreu a única ocupante do veículo. Ela foi encaminhada para o Hospital de Emergência de Resende, que não informou o estado de saúde.

O acidente gerou um congestionamento de 4 quilômetros, enquanto as duas faixas estavam interditadas, e o trânsito fluía pelo acostamento.