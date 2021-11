Inscrições já podem ser feitas no segundo Centro Esportivo que fica na antiga Câmara de Vereadores - Raimundo Brasil

Publicado 18/11/2021 11:00

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, abriu novas turmas para aulas de Balé. As inscrições podem ser feitas no segundo Centro Esportivo, que fica na antiga Câmara de Vereadores, na Rua Pedro Couto, n°10, no Centro.

As aulas são voltadas para as crianças de 3 a 11 anos com turmas divididas por faixa etária. Na hora da inscrição, os pais ou responsáveis devem preencher uma ficha com os dados pessoais da criança, além de um questionário de aptidão física.

São necessários os seguintes documentos para inscrição: identidade com foto, CPF, comprovante de residência, declaração de matrícula escolar e foto 3x4.

As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras em diferentes horários. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 99947-7639.

Confira abaixo os horários das aulas:

Segunda/Quarta

15h às 15h30 - 3 a 4 anos

15h30 às 16h - 3 a 4 anos

16h às 16h40 - 5 a 7 anos

16h40 às 17h20 - 8 a 11 anos

17h20 às 17h50 - 3 a 4 anos

18h às 18h30 - 3 a 4 anos

18h40 às 19h20 - 5 a 7 anos

19h20 às 20h - 5 a 7 anos

20h às 20h40 - 8 a 11 anos