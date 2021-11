É preciso ser moradora de Resende e apresentar a carteirinha do SUS, documento de identidade e CPF. - Raimundo Brasil

Publicado 16/11/2021 21:27

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende realiza nesta quarta-feira (17) mais um mutirão de exames preventivos no horário estendido das 17h às 21h em 15 unidades de saúde. O objetivo é ampliar o número de consultas realizadas na rede pública, como foco nas mulheres entre 25 e 64 anos que não têm tempo para fazer os exames durante o dia.

Os exames precisam ser agendados através do telefone para evitar aglomeração na unidade de saúde. As interessadas em fazer o exame devem comparecer ao posto de saúde ou policlínica depois do agendamento confirmado pela equipe de saúde. É preciso ser moradora de Resende e apresentar a carteirinha do SUS, documento de identidade e CPF.

O exame preventivo fica pronto entre 30 e 45 dias e deve ser retirado pela paciente na unidade onde foi feito. Veja as unidades que participam do mutirão e os contatos para agendamento:

Novo Surubi - (24) 3360-5072

Liberdade - (24) 3360-2890

Engenheiro Passos - (24) 3357-1870

Itapuca - (24) 3360-5259

Grande Alegria - (24) 3354-8178

Cabral - (24) 3360-6680

Jardim Alegria - (24) 3383-1720

Clínica da Família- (24) 3381-4201

Cidade Alegria (Caixa D’Água) - (24) 3381-6935

Jardim Primavera - (24) 3360-7791

Posto do Centro - (24) 3355-4511

Paraíso - (24) 3354-6571

Morro do Cruzeiro - (24) 3354-8756

Manejo - (24) 3354-7505

Nova Alegria - (24) 3355-5003