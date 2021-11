Vítima foi identificada como o capitão do DOMPSA, Erick Nascimento de Souza, de 35 anos. - Divulgação/DOMPSA

Publicado 14/11/2021 12:24 | Atualizado 14/11/2021 12:28

O corpo do capitão do Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (B DOMPSA), Erick Nascimento de Souza, de 35 anos, será enterrado neste domingo (14), às 17 horas, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste do Rio. O velório acontece a partir das 15h na Capela 4 do local.

O militar se envolveu em um acidente quando saltava de paraquedas em Resende, no Sul Fluminense. De acordo com os Bombeiros, os equipamentos dele e de um outro paraquedista, também militar, se enroscaram pouco antes do pouso e os dois caíram de 35 metros. Erick foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O segundo militar envolvido no acidente foi identificado como o major Fransisco Damião Vieira Neto. Ele sofreu diversas fraturas, inclusive no fêmur e tornozelo, e foi submetido a uma cirurgia no Hospital de Emergência de Resende. O quadro de saúde dele é estável e inspira cuidados por conta da gravidade das lesões.

O Batalhão DOMPSA lamentou o ocorrido e se colocou à disposição dos amigos e familiares. Disse também que a atividade, do qual os militares participavam, era de caráter civil e coordenada pelo Clube de Paraquedismo de Resende, portanto, sem relação com treinamento militar.