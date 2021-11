Corrida acontece no dia 21 de novembro - Jenny Faulstich

Publicado 12/11/2021 17:16 | Atualizado 12/11/2021 17:17

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Resende está entregando nesta sexta-feira (12), os kits da Corrida MTB (Mountain Bike) Novembro Azul pela Prevenção ao Câncer de Próstata, que acontecerá no dia 21 de novembro. A retirada dos kits está sendo feita até as 21h na Sede da Secretaria de Esporte, que fica na Avenida Construtor Clemente Barboza, no bairro Jardim Aliança II.

O kit tem uma placa de identificação e um chip de cronometragem e está sendo entregue ao atleta que apresentar um documento com foto. Outras pessoas que apresentarem documento da pessoa inscrita, inclusive documentação digital, também estão aptos para a retirada do kit.

Além disso, para pegar o kit, o atleta deve levar três quilos de alimentos não perecíveis. As inscrições foram esgotadas quando atingiram 500 candidatos. O atleta que não comparecer para a retirada de kit será automaticamente desclassificado.