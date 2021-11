Publicado 10/11/2021 15:11

Em Resende, a Polícia Civil prendeu na terça-feira (9) dois homens suspeitos de roubarem um carro e tentarem extorquir a vítima exigindo uma quantia em dinheiro para devolver o veículo ao dono.

De acordo com a Civil, a vítima, acompanhada do tio, marcou um encontro em frente à Câmara Municipal de Itatiaia, no Centro do município vizinho, para negociar a venda do carro.

No local, os dois homens que foram presos e um terceiro armado, ainda não identificado, se aproximaram e mandaram eles entrarem no carro, com ameaça de morte, caso tentassem fugir. Os dois foram abandonados no bairro Cidade Alegria, em Resende.

Para que o carro fosse devolvido, os bandidos exigiam que a vítima fizesse um pix de R$ 10 mil. Assim que o valor fosse pago, o veículo seria deixado em um local não informado.

O dono do carro junto com o tio foi até à 89ª Delegacia Policial de Resende e registrou o caso. Durante as investigações, os agentes conseguiram localizar o endereço de dois envolvidos que foram presos. A Polícia ainda procura o terceiro envolvido no roubo e o carro roubado.