Foram apreendidos tabletes de maconha, sacolés de cocaína, dois simulacros de pistola e R$ 85. Divulgação/PM

Publicado 09/11/2021 15:05

Um jovem, de 18 anos, foi preso na segunda-feira (8) por tráfico de drogas em Resende. O caso aconteceu na Fazenda da Barra III.

Com ele, foram apreendidos tabletes de maconha, sacolés de cocaína, dois simulacros de pistola e R$ 85.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia e realizaram buscas no apartamento do suspeito, onde os entorpecentes foram encontrados. O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende.