Vítima era morador da localidade - Divulgação/PRF

Vítima era morador da localidadeDivulgação/PRF

Publicado 08/11/2021 15:40 | Atualizado 08/11/2021 15:41

Um ciclista, de 56 anos, morreu ao ser atingido por uma carreta na via Dutra, em Resende. O acidente aconteceu no sentido Rio de Janeiro, próximo à entrada do bairro Fazenda da Barra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta não ficou ferido e permaneceu no local até que o corpo da vítima, que morava na localidade, fosse retirado. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu.