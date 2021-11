Veículo transportava 3 toneladas de polietileno granulado - Divulgação/PRF

Publicado 05/11/2021 15:36

Um incidente com uma carreta que pegou fogo no início da manhã desta sexta-feira (5) deixou a BR-354, mais conhecida como Rio-Caxambu, em Resende, totalmente interditada por cerca de seis horas. No início da tarde, o trânsito foi liberado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava 3 toneladas de polietileno granulado. Apesar do incêndio, o motorista, de 46 anos, não ficou ferido. O fogo foi apagado pelo Corpo de Bombeiros.

Durante a manhã, a pista ficou interditada por conta do trabalho de controle do fogo. Depois, também foi realizada a limpeza da rodovia, e o trânsito fluiu em meia pista.

Por volta de 13h, o veículo queimado foi colocado na lateral da pista e o tráfego liberado. Apesar dos transtornos, por conta do pouco movimento, não houve congestionamento.