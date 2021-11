Prêmio Macedo Miranda foi criado em 1999 - Divulgação/PMR

Prêmio Macedo Miranda foi criado em 1999Divulgação/PMR

A Prefeitura de Resende, por meio da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM), promove no dia 5 de novembro o Prêmio Macedo Miranda Destaque Cultural 2021. O evento será realizada no Espaço Z, no bairro Centro, às 19h, e premiará 18 artistas que se destacaram em nove categorias. Nesta edição especial, a Casa da Cultura fará premiação dupla de cada categoria, devido a não realização do evento no ano passado, por causa da pandemia.

Desde 1999, o Prêmio Macedo Miranda foi uma forma que a Casa da Cultura encontrou de homenagear anualmente, os artistas de cultura no município no Dia Nacional da Cultura. A cerimônia de entrega será realizada seguindo os protocolos de segurança sanitária nas seguintes categorias: Dança; Música; Teatro; Audiovisual; Cultura Popular; Artes Plásticas; Literatura; Fotografia; e Patrimônio Histórico e Memória.

Confira os premiados:

- Dança: Daniela Magalhães e Paola Almeida;

- Música: Erik Fabiano e Fernando Duarte;

- Artes Plásticas: Gisele Ferreira e Samuel Costa;

- Literatura: Valmir Maia e Jorge Colistet;

- Teatro: Virgínia Calaes e Eduardo Arbex;

- Cultura Popular: Bloquinho do Lavapés e o Bloco Recreativo da Grande Alegria (BREGA);

- Fotografia: Carlos Menandro e Luiz Ribenboim;

- Patrimônio Histórico e Memória: Marcos Cotrim de Barcellos e Ênio Sebastião Cardoso de Oliveira;

- Audiovisual: André Whately pelo vídeo ‘Vinícius de Moraes em Itatiaia’ e Thirso Naval pelo livro ‘O Nascimento do Cinema Novo no Brasil’.