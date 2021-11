Publicado 02/11/2021 14:22

Um homem, suspeito de esfaquear a ex-namorada em Barra do Piraí, foi preso em flagrante na noite de segunda-feira (1), em Resende. Ele foi encontrado no bairro Jardim do Sol, mais de 80 km de distância de onde teria acontecido o crime.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes de Resende foram acionados para localizarem o homem, já que o GPS do veículo do suspeito apontava o endereço na cidade. No momento da prisão, o agressor, de 31 anos, confessou o crime.

Ele foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende e, depois, transferido para a 88ª DP de Barra do Piraí para responder por tentativa de feminicídio. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ele já tinha antecedente criminal pelo mesmo crime.

SOBRE O CRIME

Enquanto ia para a academia, a mulher, de 29 anos, foi atacada pelo ex-namorado no início da noite de segunda-feira no bairro Matadouro, em Barra do Piraí. Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa do município.

A unidade médica informou o quadro de saúde é estável. Não houve perfuração de órgãos, mas a paciente estava sendo avaliada para a necessidade de uma cirurgia.