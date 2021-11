Restaurante foi totalmente destruído por deslizamento de terra - Divulgação

Publicado 01/11/2021 09:00

Em meio aos problemas causados pelo temporal que atingiu a cidade de Resende nesta semana, um sopro de esperança ascende ao caos. Um grupo de empresários se uniu para tentar arrecadar ajuda financeira para a reconstrução de um restaurante, localizado na subida da serra para Visconde de Mauá, na altura da Capelinha. O estabelecimento foi totalmente destruído por um deslizamento de terra. Com o acidente, seis vacas morreram.

Apesar de nenhuma pessoa ter ficado ferida, o deslizamento destruiu em poucas horas o sonho de 30 anos da família do empresário Alexandre Almeida, além do sustento de 12 funcionários. Ele conta que o acidente aconteceu durante a madrugada e só foi percebido pela manhã. Além das vacas, o estabelecimento também era um "pesque e pague" e teve prejuízo com a morte de peixes, já que a lama invadiu o lago.

Agora, é hora de reconstruir o local que, de um espaço para lazer particular, se tornou um point para diversas famílias da região. "Ficamos muito felizes com as mensagens que estamos recebendo de todos os lados: amigos, clientes, e empresários que querem ajudar de alguma forma", disse.

Para tentar amenizar as perdas financeiras e auxiliar nesse recomeço, um grupo de amigos, liderado pelo dono de um empório mineiro na cidade, João Francisco Souza Teixeira, se mobilizou. "Quando vimos o que aconteceu, pensamos que tínhamos que fazer alguma coisa. Conversando com outros empresários e amigos, resolvemos oferecer nossos serviços em troca de um bem maior", explicou João.

A rede de solidariedade que, até agora, já movimentou 25 empresas e prestadores de serviços, criou uma rifa com brindes e serviços oferecidos pelas lojas e estabelecimentos. "A ideia é que todo o valor arrecadado seja revertido para eles reconstruírem o restaurante", finalizou.

Entre os mais de 30 brindes estão: produtos mineiros, corte de cabelo e vouchers. Para mais informações sobre a ação, o telefone para contato é (24) 2340-2349, ou no endereço: Av. Augusto de Carvalho, 1259, Bairro Ipiranga, Resende. O sorteio será no dia 15 de novembro.