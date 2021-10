Famílias estão sendo abrigadas na Escola Municipal Governador Roberto Silveira, no bairro Paraíso - Divulgação/PMR

Publicado 29/10/2021 07:00

Além da morte de um produtor rural e das interdições das estradas estaduais, o temporal que atingiu o município de Resende entre a quarta (27) e quinta-feira (28), deixou 34 pessoas desabrigadas, sendo 26 adultos e oito crianças, moradoras da Comunidade São Januário, no bairro Jardim do Sol, após o transbordamento do Rio Pirapetinga.

Por terem perdido a maioria dos pertences e por estarem com as casas ainda sujas pela água que invadiu as residências, as famílias estão sendo abrigadas na Escola Municipal Governador Roberto Silveira, no bairro Paraíso, onde receberam os primeiros cuidados e refeições, além de produtos de limpeza e alimentos não perecíveis.

Todas as pessoas atingidas pelo desastre natural já foram cadastradas pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, com objetivo de dar todo o suporte necessário nestes primeiros momentos.

Quem puder ajudar com doações pode ir até a escola que fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Paraíso. São aceitos itens de higiene pessoal, roupas e sapatos para adultos e crianças, água potável, colchões, fraldas G e alimentos.