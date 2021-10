Sidnei chegou a acompanhar nascimento do segundo filho. - Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Publicado 28/10/2021 16:54 | Atualizado 28/10/2021 17:03

RESENDE - Um homem, identificado como Sidnei Guimarães, de 31 anos, morreu depois que o carro em que ele estava foi arrastado pela correnteza durante a forte chuva que atingiu Resende na quarta-feira (27). O acidente aconteceu na estrada que liga a zona rural de Vargem Grande ao distrito de Fumaça.

Sidnei era produtor rural e morava na localidade da Pedra Selada. Segundo amigos, Sidnei levou a esposa até Resende para realizar o parto do segundo filho do casal. Ele chegou a participar da cesárea, mas precisou voltar para casa para ficar com o primeiro filho de 00 anos.