Bairro Jardim do Sol foi um dos mais atingidosRedes Sociais

Publicado 28/10/2021 10:30 | Atualizado 28/10/2021 11:00

Uma forte chuva desde a tarde de quarta-feira (27) e que durou toda a madrugada desta quinta-feira (28) causou prejuízos para os moradores de Resende. Segundo a Defesa Civil, mais de 30 pessoas estão desabrigadas e as rodovias estaduais RJ-163, na Capelinha, e a RJ-161, em Vargem Grande, tiveram queda de barreiras e estão interditadas.



De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nas últimas 24 horas choveu 118 milímetros na cidade de Resende. Em Visconde de Mauá, o acumulado está em 106 mm.



O bairro Jardim do Sol foi um dos mais atingidos. A Defesa Civil informou que mais de 30 pessoas do povoado São Januário ficaram desabrigadas. Elas foram levadas para o Colégio Estadual Governador Roberto Silveira, no bairro Paraíso.

Na serra, a RJ-163, que liga a via Dutra a Visconde de Mauá, está interditada por conta da queda de barreiras na altura da Capelinha. A RJ-161, que seria um caminho alternativo, também registrou pontos de interdição por conta de deslizamento de terra na estrada.

Deslizamento de terra na RJ-163 Redes Sociais



Um deslizamento de terra destruiu um restaurante na RJ-163, na altura da Capelinha. Seis vacas que estavam próximas ao local morreram. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Seis vacas morreram depois que um barranco desmoronou e destruiu restaurante Divulgação

Na zona rural, na estrada Boca do Leão, que liga Resende ao distrito de Rialto, em Barra Mansa, também houve um desmoronamento de parte da via. A entrada da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) ficou completamente alagada por conta da chuva constante das últimas horas.

Campo de entrada da Aman ficou alagada Redes Sociais



A Defesa Civil continua nas ruas auxiliando os moradores e monitorando os estragos provocados pela chuva. Em caso de emergências, a orientação é ligar para o 199. Além de número de alerta, a Defesa Civil também atende pelo telefone (24) 3360-9260.



JOGO ADIADO

Ainda na tarde de quarta-feira quando a chuva se intensificou, o jogo de futebol entre o Perólas Negras, de Resende, e o Maricá, pelo jogo de ida da decisão da Copa Rio, foi interrompido duas vezes por causa da chuva.



JOGO ADIADO

Ainda na tarde de quarta-feira quando a chuva se intensificou, o jogo de futebol entre o Perólas Negras, de Resende, e o Maricá, pelo jogo de ida da decisão da Copa Rio, foi interrompido duas vezes por causa da chuva.

O campo do Estádio do Trabalhador ficou com vários poções de água e o jogo foi adiado para esta quinta-feira às 14h no mesmo local. A partida vai retomar com o mesmo placar de ontem: 1 a 0 para o Pérolas Negras.