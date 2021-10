Foram recolhidas 12 caixas com couve, cebolinha, jiló e taioba - Divulgação

Foram recolhidas 12 caixas com couve, cebolinha, jiló e taiobaDivulgação

Publicado 29/10/2021 10:43

O projeto “Replantar”, fruto de um convênio entre a Prefeitura de Resende e a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap), realizou essa semana a primeira colheita na horta da Penitenciária Luis Fernandes Bandeira Duarte, no distrito de Bulhões. O projeto tem o objetivo de promover o cultivo de hortaliças e alimentos pelos apenados do presídio.

Foram recolhidas 12 caixas com couve, cebolinha, jiló e taioba destinadas a 20 famílias em situação de vulnerabilidade econômica cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Através do projeto, os apenados têm uma horta de 250m² para plantio voluntário de hortaliças e leguminosas, podendo chegar até 500 m².

A secretaria municipal de Desenvolvimento Rural doa as sementes a serem plantadas e a secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos atua na intermediação entre a penitenciária e a população, cadastrando as famílias que serão contempladas com os alimentos colhidos.