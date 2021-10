Motorista de 42 anos perdeu a direção do veículo, depois que o carro aquaplanou. - Divulgação/PRF

Publicado 28/10/2021 11:50

Um motorista ficou ferido depois que o carro que ele dirigia perdeu o controle e bateu na mureta na noite de quarta-feira (27) na via Dutra, em Resende. O acidente aconteceu no km 308, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de 42 anos perdeu a direção do veículo, depois que o carro aquaplanou, ou seja, perdeu o atrito com o asfalto na pista molhada por conta da chuva.

Foi verificado que os dois pneus traseiros estavam em mau estado de conservação, o que pode ter causado o acidente. O homem foi levaso para o Hospital de Emergência de Resende com uma lesão na mão. Por conta da falta de manutenção nos pneus, o motorista foi multado e o veículo recolhido para o pátio da PRF.

OUTRO ACIDENTE

Na manhã desta quinta-feira (28), um carro de empresa de escolta armada perdeu o controle e também colidiu contra a mureta. O acidente foi no km 328 da Dutra, no sentido Rio de Janeiro, na altura do distrito de Engenheiro Passos, em Resende. Os dois ocupantes não ficaram feridos.