Via de acesso ao polo industrial da cidade ainda não contava com nenhuma iluminação - Raimundo Brasil

Via de acesso ao polo industrial da cidade ainda não contava com nenhuma iluminaçãoRaimundo Brasil

Publicado 27/10/2021 13:00

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, instalou na úlltima semana mais lâmpadas de LED. Dessa vez, a novidade chegou na via de acesso ao polo industrial da cidade, além de expansões da rede para levar novos pontos de iluminação para três bairros: Jardim Tropical, Centro e Jardim Jalisco.

No polo industrial, o local ainda não contava com luminárias e era escuto, totalmente inseguro para os pedestres, ciclistas e motoristas que passam diariamente pela estrada. Além disso, os alunos e professores do campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) também serão beneficiados.

No Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, foram instaladas 13 novos pontos de iluminação, com luz de LED. No total, 11 novas lâmpadas metálicas de 250W foram colocadas dentro do parque e mais dois de 142W foram instaladas na rua, próximas à quadra de areia do parque, que fica ao lado do Hospital de Emergência.

Na Rua Maria Isabel Guimarães, no bairro Jardim Tropical, também foram colocados quatro novos pontos. O mesmo aconteceu em pontos do Centro da cidade, que ganhou extensão da rede com novas luminárias, deixando o local mais seguro durante a noite.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Thomas Elson Landim Pereira, já são cerca de 13 mil luminárias instaladas. "As lâmpadas de LED representam uma economia aos cofres públicos com menor consumo. Entre os benefícios do uso de lâmpadas de LED estão: a fácil manutenção das lâmpadas, sustentabilidade e grande parte de seus componentes recicláveis", completou.