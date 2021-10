Depois de periciada, droga será incinerada. - Divulgação/PRF

Depois de periciada, droga será incinerada. Divulgação/PRF

Publicado 25/10/2021 09:36

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta segunda-feira (25) 120 kg de maconha. A droga estava em um carro abordado pela Operação Égide na via Dutra, em Resende. Dois homens foram presos por tráfico de drogas.

De acordo com a PRF, aos avistarem os policiais eles tentaram fugir, mas foram alcançados. Eles revelaram que estavam transportando a droga de São Paulo com destino à Vitória, no Espírito Santo, e que ganhariam R$ 5 mil pelo serviço.

Os dois foram levados para a 89ª Delegacia Policial de Resende e vão responder pelo crime de tráfico de droga, que tem pena de reclusão de 5 a 15 anos. Depois de periciada, a droga será incinerada.