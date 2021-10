Ao final de cada oficina, os participantes receberão um certificado. - Carina Rocha

Publicado 21/10/2021 15:00

O projeto "Capacita Resende" está com inscrições abertas para cursos gratuitos de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nas áreas de Redação, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. As transmissões serão ao vivo pelo canal da Estácio Resende no Youtube . Para participar os interessados devem se inscrever pelo link