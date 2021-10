Alunas fazem parte do projeto "Judô Escola" - Divulgação

Publicado 20/10/2021 13:00

Duas estudantes da Rede Municipal de Educação de Resende foram premiadas no início de outubro durante os Jogos Estudantis do Rio de Janeiro, realizado na Ilha do Governador, na Capital. Oriundas do projeto municipal Judô Escola, as alunas receberam medalhas de ouro e bronze.

O evento simbolizou a volta da participação dos alunos nos projetos esportivos que estavam parados por conta da pandemia da Covid-19. Ana Gabrielle de Sousa, da Escola Municipal Noel de Carvalho, ganhou o primeiro lugar. A equipe do colégio tinha mais três atletas. A aluna Maria Victoria Pequeno do Nascimento ficou em terceiro lugar.



De acordo com a secretária de Educação, Rosa Diniz Frech de Almeida, o projeto “Judô Escola” visa estimular os alunos da rede pública municipal de ensino na prática de esportes por meio de aulas oferecidas gratuitamente nas unidades de Resende. "Além de momentos de lazer proporcionados, as atividades físicas e as mais diversas modalidades esportivas agregam aumento da capacidade cognitiva e condições para uma vida mais saudável e também geram socialização entre os alunos, dentre outras vantagens", ressaltou.