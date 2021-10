Parque Tobogã, localizado no bairro Vila Julieta (Alvorada). - Carina Rocha

Publicado 18/10/2021 07:00

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Resende retomou esta semana as atividades presenciais no Centro de Convivência de Idosos (CCI) Parque Tobogã, localizado no bairro Vila Julieta (Alvorada). A unidade oferece aos idosos aulas de musicalização em parceria com a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda (FCCMM).

Para participar dessa aula, os interessados deverão se inscrever a partir de agendamento prévio pelo WhatsApp: (24) 3359 5557. No ato da inscrição, é necessária a apresentação da seguinte documentação: documento de identidade oficial com foto; CPF; comprovante de residência; folha resumo; e comprovante de vacinação contra a Covid-19 até pelo menos a segunda dose. As aulas serão ministradas pelo professor Fábio Monteiro, às quartas-feiras, a partir das 14h.

Além da aula de musicalização, o grupo Cantinho da Seresta Amigos do Custodinho retornará com os seus encontros semanais, embalando as noites das terças e sextas-feiras. O CCI Paraíso e o CCI Cidade Alegria continuarão desenvolvendo os atendimentos remotos, que foram implementados em março deste ano, por meio de grupos no WhatsApp.