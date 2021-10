Arma apreendida - Divulgação

Um homem de 40 anos foi preso na quarta-feira (13) por ameaçar a esposa com uma espingarda do tipo "soca-soca", em Resende. O caso aconteceu no bairro Vicentina.

Segundo a Polícia Militar, a esposa, de 28 anos, disse que o homem a ameaçou na noite anterior e que teria escondido a espingarda dentro de casa.

Em buscas na residência, os agentes encontraram a arma de fogo. O homem foi levado para a 89ª DP de Resende e autuado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e violência doméstica.