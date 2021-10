No dia 23 de outubro, sábado, das 9h às 15h, haverá drive-thru no Parque das Águas. - Raimundo Brasil

Publicado 12/10/2021 13:00

O Rotary Club, com o apoio da Agência do Meio Ambiente de Resende (Amar), inicia este mês mais uma Campanha de Descarte Solidário de Eletroeletrônicos. Entre os dias 13 e 21 de outubro, das 9h às 16h, o descarte correto dos materiais poderá ser feito na sede do Parque Estadual da Pedra Selada (PEPS), situada na Rua Wenceslau Braz, nº. 240, em Visconde de Mauá. Em outros dias, os interessados ainda poderão descartar seu lixo eletrônico no distrito de Engenheiro Passos e no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco.

Podem ser descartados desde aparelhos pequenos como celulares e outros, até ventiladores, fogões, geladeiras e máquinas de lavar. Através da campanha, os fundos arrecadados são destinados para a instituição FNCC (Frente Nacional de Combate ao Câncer), que neste mês celebra o ‘Outubro Rosa’, campanha de prevenção ao câncer de mama e do colo de útero.

Entre os dias 19 e 21 de outubro, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h, a coleta será na Casa Azul, localizada na Avenida das Camélias, em Engenheiro Passos. Já no dia 23 de outubro, sábado, das 9h às 15h, haverá drive-thru no Parque das Águas.