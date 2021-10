Publicado 09/10/2021 07:00

Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado na noite de sexta-feira (8) na via Dutra, em Resende. O acidente aconteceu no km 303, sentido Rio de Janeiro. O veículo envolvido no acidente fugiu do local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que aparentava entre 30 e 40 anos, estava de bicicleta. Testemunhas disseram que viram um caminhão com uma bicicleta agarrada embaixo do veículo, e que a mesma foi encontrada cerca de três quilômetros depois do local do acidente.