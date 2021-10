CIEP 489, na Cidade Alegria - Carina Rocha

CIEP 489, na Cidade AlegriaCarina Rocha

Publicado 07/10/2021 15:00

Através de uma parceria entre o Programa Saúde na Escola (PSE) e o Centro de Atenção Psicossocial infanto-juvenil (CAPSi), a prefeitura de Resende realizou durante todo o mês passado ações alusivas ao Setembro Amarelo, com foco na prevenção ao suicídio, depressão e bullying. A ação foi realizada em três unidades do município: E.M. Júlio Verne, na Vicentina, CIEP 489, na Cidade Alegria, e E.M. Professor Carlinhos, no bairro Fazenda da Barra III.

Segundo a coordenadora do Programa Saúde na Escola, Daniela Theodoro, as ações tiveram o objetivo de conscientizar os jovens sobre a valorização à vida. "Existe uma preocupação muito grande a respeito dos casos de depressão, bullying e autolesões entre esse público. Com isso, essa atuação vira um componente preventivo no ambiente escolar, que, muitas das vezes, é o espaço que estes jovens conseguem expor suas angústias", ressaltou.

As atividades tiveram um acompanhamento de representantes do Programa Saúde na Escola e da Secretaria Municipal de Educação, e foi ministrada aos adolescentes com idade entre o sétimo e o nono ano.