Programação inclui palestras, oficina de turbantes e ações no Centro de Diagnóstico de Imagem (CDI).Carina Rocha

Publicado 06/10/2021 08:10

A Prefeitura de Resende promoverá ações à campanha “Outubro Rosa”, que visa alertar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A programação inclui palestras, oficina de turbantes e ações no Centro de Diagnóstico de Imagem (CDI). Na quarta-feira (6), haverá um encontro com a coordenadora Greice Barros, e Ana Cristina, gerente da Casa da Mulher e enfermeira obstetra, no Colégio Estadual Marechal Souza Dantas.

No dia 8 de outubro, entre 18h30 e 21h, terá um evento para estudantes do ESAN (Escola de Enfermagem Agulhas Negras), na sede da 18ª Seção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No dia 14 de outubro, será desenvolvida uma ação com a população em situação de rua no Centro POP.



No dia 19 de outubro, às 10h, será realizada uma ação no Plenário da Câmara Municipal de Resende, com a participação de Priscila Pineschi e Isabel Cruz, voltada para os alunos do Colégio Estadual Professor Doutor João Maia.



Para a coordenadoria da Mulher, Sheila Freire, o objetivo é proporcionar ações integradas com a oferta de palestras e oficina de amarração de turbante. "O câncer de mama está na lista dos tumores mais frequentes entre as brasileiras. A descoberta precoce da doença aumenta a chance de cura", salientou.