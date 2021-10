Traseira da caminhonete, que tinha placa de Resende, ficou completamente amassada. - Divulgação/PRF

Publicado 02/10/2021 21:58

Uma menina de quatro anos morreu em um grave acidente envolvendo uma caminhonete e uma carreta neste sábado (2) na via Dutra, em Resende. O acidente aconteceu no sentido São Paulo, no distrito de Engenheiro Passos.

Outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de 9 anos e uma mulher de 53 anos, depois que um container se desprendeu de uma carreta e tombou em cima do carro. A traseira da caminhonete, que tinha placa de Resende, ficou completamente amassada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os feridos foram levados para o Hospital de Emergência de Resende, que não informou o estado de saúde deles.