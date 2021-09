Clayton Valim foi morto a tiros em Resende - Reprodução/ Facebook

Publicado 30/09/2021 11:37 | Atualizado 30/09/2021 11:51

Um homem de 28 anos foi preso no início da manhã desta quinta-feira (30) suspeito de envolvimento na morte do policial militar Clayton de Oliveira Valim, de 34 anos. O suspeito foi encontrado no bairro Nova Conquista, em Itatiaia, numa ação conjunta entre as polícias civil e militar.



De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes receberam a informação de que o homem estaria escondido em Itatiaia. Com o apoio da Polícia Civil, ele foi preso e levado para a 99ª Delegacia do município.

CARRO ENCONTRADO

Na tarde de quarta-feira (29), a PM encontrou um carro em chamas no bairro Serrinha do Alambari, em Resende. Em pesquisa no sistema pelos números do motor e chassi, foi constatado que o veículo foi roubado no dia 17 de setembro em Realengo, no Rio de Janeiro. A suspeita é de que o carro seja o mesmo usado pelos criminosos que mataram o policial.



O CASO

O policial militar



Clayton Valim foi morto a tiros na madrugada de quarta-feira (29), no bairro Liberdade, em Resende, quando saía de uma confraternização em um bar. Câmeras de segurança flagraram o momento que os dois homens saíram de um carro e correram atirando em direção ao veículo que o PM estava com a família, incluindo a esposa e o filho de oito anos.