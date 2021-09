Gestão municipal está promovendo reformas e adequações dos consultórios odontológicos - Carina Rocha

Publicado 30/09/2021 07:30

A Prefeitura de Resende, através da Superintendência de Saúde Bucal ligada à Secretaria Municipal de Saúde, vem realizando diversos investimentos pensando em melhorias nos atendimentos odontológicos da rede pública do município. Das 28 equipes de Saúde Bucal que já existiam, mais outras 5 novas foram credenciadas.

As novas equipes são: ESB do Parque Minas Gerais, ESB Centro, ESB Liberdade, ESB Jardim Primavera e ESB Alegria. Duas novas equipes estão em processo de solicitação de implantação, à Secretaria Estadual de Saúde, o que inclui uma terceira para a área do ESF Cidade Alegria e uma segunda para o ESF Centro.

Recentemente foi implantada uma nova equipe de Saúde Bucal para os atendimentos aos pacientes privados de liberdade. Ainda em 2021, beneficiando os munícipes, foi criado o serviço de atendimento odontológico em horário estendido (noturno) atendendo até às 21h na Clínica da Família, no bairro Morada da Montanha.

A gestão municipal ainda está promovendo durante à pandemia, os serviços de reforma e adequação de consultórios odontológicos de seis unidades de ensino da rede municipal. As adequações seguem os novos protocolos exigidos pela Anvisa. As escolas que estão sendo contempladas são: E.M. Sagrado Coração, no bairro Lavapés; E.M. Noel de Carvalho, na Nova Liberdade; E.M. Dona Mariúcha, no Santo Amaro; E.M. Algodão Doce, na Cidade Alegria; E.M. Abrahão Hermano Ribenboim, na Cidade Alegria; e na E.M. Gov. Roberto Silveira, no Paraíso.