Vacinação será na Área de Exposições - Carina Rocha/PMR

Vacinação será na Área de ExposiçõesCarina Rocha/PMR

Publicado 30/09/2021 07:10

A Secretaria de Saúde de Resende realiza nesta sexta-feira (1º) mais um drive-thru de vacinação destinada às pessoas a partir de 38 anos que tomaram a primeira dose no dia 9 de julho.

A aplicação da segunda dose acontecerá no período de 9h às 12h na Área de Exposições para moradores que residem em bairros de fora da área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (postos de saúde).



Para este drive-thru de sexta-feira, o público deve estar com o cartão de vacinação entregue no dia 09/07, identidade com foto, CPF e comprovante de residência.