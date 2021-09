Cabo da PM Clayton de Oliveira foi morto a tiros no carro com a família em Resende, no Sul Fluminense - Reprodução

Publicado 29/09/2021 12:03 | Atualizado 29/09/2021 12:31

Resende - Um policial militar, identificado como Clayton de Oliveira Valim, de 34 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (29), em Resende. O crime aconteceu no bairro Liberdade. O agente respondia em liberdade por associação e tráfico de drogas.



Segundo a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que o agente saía de uma confraternização com a família em um bar e quando já estava dentro do carro foi executado por dois homens.



Câmeras de segurança flagraram o momento que os homens saem de um carro e correm atirando em direção ao veículo que o PM estava com a família, incluindo a esposa e o filho de oito anos.

Policial militar afastado por tráfico de drogas é morto a tiros em Resende. Câmeras de segurança flagraram o momento que dois homens saem de um carro e correm atirando em direção ao veículo que o PM estava com a família. #ODia pic.twitter.com/Vit6WOiuW8 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 29, 2021 Além do policial, a cunhada dele também foi atingida por disparos. Eles foram levados para o Hospital de Emergência de Resende, mas o policial não resistiu aos ferimentos e morreu. A cunhada, de 38 anos, foi atendida e passa bem.



A perícia da Polícia Civil encontrou diversas cápsulas de calibe 45 e 40 no local, além de munições intactas. O crime foi registrado na 89ª Delegacia de Resende.



PM respondia por tráfico de drogas

De acordo com a Polícia Militar, Clayton Valim estava afastado da corporação e respondia em regime semiaberto por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Ele foi preso em janeiro de 2020, em Porto Real, após ter sido flagrado junto com um homem e outro policial em um carro com mais de 450kg de maconha.



Segundo o comando do 37º Batalhão da Polícia Militar de Resende, onde ele era lotado, por conta da pandemia, o policial estava em prisão domiciliar e não poderia estar na rua.



