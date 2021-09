Lote recebido na quarta-feira é composto em sua totalidade por imunizantes da fabricante Pfizer. - Carina Rocha/PMR

Publicado 30/09/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde, recebeu na quarta-feira (29), uma nova remessa com 2.622 doses da vacina contra o coronavírus (Covid-19). Foram entregues 534 para aplicação da dose de reforço, 126 para primeira dose e mais 1.962 para a aplicação da segunda dose.

A dose de reforço será destinada para idosos com mais de 70 anos, vacinados com a segunda dose há mais de seis meses, e imunossuprimidos graves, a partir de 18 anos, vacinados com a segunda dose há mais de 28 dias.

Até o momento, foram aplicadas 174.824 doses, sendo 103.822 de primeira, 66.723 de segunda, 3.020 de dose única e 1.259 doses de reforço.