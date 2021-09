Mostra reunirá cerca de 27 capas, que mostram a diversidade musical de todos os continentes. - Divulgação

Mostra reunirá cerca de 27 capas, que mostram a diversidade musical de todos os continentes.Divulgação

Publicado 30/09/2021 07:20

A Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, abre no dia 1º de outubro, no Museu da Imagem e do Som (MIS), uma nova exposição do projeto ‘Arte na Capa’. O tema deste mês será em comemoração ao Dia Internacional da Música e apresentará 27 capas de discos de vinil de bandas e grupos musicais de inúmeros países. A entrada é gratuita.

A mostra fica aberta até o dia 29 de outubro, o público poderá relembrar capas icônicas de grupos e bandas como Rolling Stones (inglaterra), Scorpions (Alemanha), Roxette (Suécia), U2 (Irlanda), Kiss (EUA), A-ha (Noruega) Menudo (Porto Rico) e Sepultura (Brasil).

A exposição poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h. O MIS de Resende funciona no térreo da Casa da Cultura, localizada na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico.