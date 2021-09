Objetivo é facilitar o acesso da população da região de Mauá aos serviços oferecidos pela Amar - Divulgação

Publicado 30/09/2021 07:50

A Prefeitura de Resende, através da Agência do Meio Ambiente de Resende (Amar), em parceria com o Parque Estadual da Pedra Selada, abriu um novo escritório avançado da Amar na sede do Parque, com o objetivo de atender às demandas dos moradores e turistas da região de Visconde de Mauá.

O escritório na sede do PEPS, localizado na Avenida Presidente Wenceslau Braz, n° 200, Vila de Visconde de Mauá, funciona às terças e sextas-feiras, de 10h às 16h. No espaço, os moradores podem tirar todas as dúvidas e conhecer sobre as atividades que a Amar realiza na localidade, além de realizar vistorias na região, abertura de requerimentos e acolhimento de denúncias.