Mutirões mobilizam uma equipe qualificada e experiente de profissionaisRaimundo Brasil

Publicado 30/09/2021 07:40

A Secretaria Municipal de Saúde realizou no último sábado (25), mais uma edição do mutirão de cirurgias plásticas na estrutura da Nova Santa Casa de Misericórdia. Ao todo, foram atendidos dez pacientes para demandas de cinco tipos de procedimentos diferentes através do SUS. O objetivo do mutirão foi zerar a fila de procedimentos no município.

Todos os casos foram de cirurgias reparadoras, em que os pacientes passaram anteriormente por acompanhamento médico especializado: abdome em avental, que corrige o excesso de pele na região abdominal; blefaroplastia total e superior, que consiste na retirada do excesso de pele das pálpebras, além de posicionar as pálpebras corretamente; otoplastia, voltado para a correção do espaçamento entre as orelhas; e retiradas de queloides em orelhas.