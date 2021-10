Nos quatro dias de curso, os 27 profissionais participaram - Divulgação/PMR

Publicado 01/10/2021 10:00

A Defesa Civil de Resende participou durante esta semana do Curso de Condutor de Embarcações pela Marinha do Brasil. O treinamento foi desenvolvido pela Comitiva da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, com o objetivo de reduzir riscos e desastres naturais no município. Também participam agentes do 23º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), com sede em Resende.

Nos quatro dias de curso, os 27 participantes cumpriram atividades de acordo com o planejamento ETSP (Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público). Também foi realizado treinamento de resgate e primeiros socorros no Clube Náutico da Represa do Funil. Além de aulas téoricas, o curso aplicou provas para avaliar o aprendizado dos profissionais.

O diretor-geral da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano da Silva, destacou que o curso de capacitação faz parte da política de aperfeiçoamento profissional e ações preventivas. "É sempre importante investir em cursos de capacitação profissional e reciclagem para o nosso setor, que busca atender as demandas da região e prevenir orientando a população e colocando em prática medidas que minimizam os riscos provocados por desastres naturais como inundações e deslizamentos de terra, entre outros", frisou.