Iniciativa será realizada em frente ao Parcão, no Parque das ÁguasRaimundo Brasil

Publicado 02/10/2021 08:00

A Prefeitura de Resende, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza mais uma Feira de Adoção de Cães e Gatos neste domingo (3). A ação acontece durante a Feira Livre do Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, entre 9h e meio-dia.



Serão colocados à adoção cerca de 15 animais do CCZ entre cães e gatos, inclusive, filhotes. Para adotar um animal, a pessoa interessada deve ter acima de 18 anos de idade e apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.

Edição será em homenagem ao Dia de São Francisco de Assis, conhecido como o protetor dos animais, e ao Dia Mundial dos Animais, ambos celebrados em 4 de outubro.