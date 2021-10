Vacinação contra a Covid em Resende - Raimundo Brasil

Vacinação contra a Covid em ResendeRaimundo Brasil

Publicado 05/10/2021 08:00

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, preparou um calendário de segunda dose da vacina contra a Covid-19 para esta semana. Nesta terça-feira (5), será em dois horários diferentes para as pessoas a partir de 39 anos, residentes em bairros de cobertura da Estratégia Saúde da Família, e que tomaram a primeira dose da Pfizer no dia 13 de julho. A vacinação será de 8h às 12h, nos postos de saúde onde receberam a primeira dose.

Também terá segunda dose da Pfizer em horário estendido para os moradores com 39 anos ou mais nas seguintes unidades: Clínica da Família, Policlínica Manejo, ESF Paraíso e ESF Cidade Alegria (Caixa d'água), das 17h às 20h.

Na quarta-feira (6), terá segunda dose de Coronavac para todas as pessoas com mais de 18 anos no Centro Municipal de Imunização (Posto do Estado) e na Policlínica Manejo de 8h as 12h.