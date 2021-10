Museu de Arte Moderna (MAM) de Resende - Carina Rocha

Museu de Arte Moderna (MAM) de ResendeCarina Rocha

Publicado 04/10/2021 13:00

A Prefeitura de Resende lançou na última semana o edital da 48ª edição do Salão da Primavera, promovido pelo Museu de Arte Moderna (MAM). Os interessados já podem consultar os detalhes e iniciarem o processo de inscrição desde o dia 1º de outubro. Podem participar do Salão somente artistas da região das Agulhas Negras, que abrange os municípios de Resende, Itatiaia, Quatis e Porto Real. As inscrições devem ser realizadas de terça a sexta-feira de 13h às 15h. Os artistas também podem se inscrever pelo e-mail: [email protected]