Campus Resende do IFRJ fica na Av. Prefeito Botafogo, s/nº, no Bairro ComercialJenny Faulstich

Publicado 05/10/2021 10:09

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para 36 vagas do curso Técnico em Guia de Turismo com Ensino Médio em Resende. Os interessados devem se inscrever até as 23h59 desta terça-feira (5) na página do Instituto Universal de Desenvolvimento Social (IUDS).

O processo seletivo será realizado de três formas distintas, de acordo com a escolha do candidato no ato de inscrição: Prova online, sorteio público ou aálise do histórico escolar do Ensino Fundamental. A taxa de inscrição é de R$ 50. O curso tem duração de três anos.