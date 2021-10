Ao todo, foram apreendidos 319 pinos de cocaína e um rádio transmissor. - Divulgação/PM

Publicado 06/10/2021 07:08

Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 14 anos apreendido por tráfico de drogas na terça-feira (5) em Resende. O caso aconteceu no bairro Itapuca.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento, os agentes avistaram dois suspeitos tentando esconder os entorpecentes em uma área de mata. Os dois tentaram fugir, mas foram capturados.

Com eles, foi encontrada uma sacola com drogas. Em buscas pelo local, os policiais acharam mais quatro bolsas com o material ilícito.

Ao todo, foram apreendidos 319 pinos de cocaína e um rádio transmissor. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende.