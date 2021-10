Conforme orientações do Governo Federal, estes grupos devem, preferencialmente, receber a dose da vacina Pfizer - Raimundo Brasil

Conforme orientações do Governo Federal, estes grupos devem, preferencialmente, receber a dose da vacina PfizerRaimundo Brasil

Publicado 07/10/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Resende aplica nesta quinta-feira (7) dose de reforço (terceira dose) contra a Covid-19 em idosos acima de 60 anos de idade, vacinados com a segunda dose há mais de seis meses, e imunossuprimidos graves, vacinados com a segunda dose há mais de 28 dias. A vacinação estará disponível das 8h às 12h, nos postos de saúde, Policlínica Manejo e Centro de Imunização.

Os moradores devem apresentar o cartão de vacinação com as duas doses de vacina, além de um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. No caso de imunossuprimidos graves, eles devem levar um laudo médico que comprove alto grau de imunossupressão.

Terceira dose para profissionais da saúde

A dose de reforço para profissionais da saúde começa também nesta quinta-feira (7) pelos profissionais de hospitais que estão na linha de frente do combate à doença.